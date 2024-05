Juventus, cosa serve per la qualificazione in Champions League

Il pareggio della Juventus con la Salernitana fa sfumare la festa in casa: ecco cosa manca per la Champions League

La Juventus non va oltre il pareggio con la Salernitana, il vero e proprio match point in casa per strappare la qualificazione in Champions League: bastavano infatti i tre punti per i bianconeri.

Ora invece cambia lo scenario, ma rimane tutto a portata di mano con due punti in altrettante partite per tagliare il traguardo. Questo non toglie che l’aritmetica potrebbe arrivare anche con la vittoria dell’Atalanta contro la Roma.