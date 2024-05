Inter, Zhang può sorridere: definito accordo con Pimco. I dettagli

Zhang può sorridere e tenersi ancora l’Inter perché ci sono le cifre e la data per l’accordo con il nuovo fondo Pimco

A metà settimana, fatto salvo slittamenti che in contratti complessi come questi non si possono mai escludere, arriverà infatti la definizione dell’accordo con il fondo statunitense Pimco, che garantirà a Steven Zhang – e dunque all’Inter – una cifra intorno ai 430 milioni di euro sotto forma di finanziamento, per una durata triennale. È il numero che permetterà al presidente nerazzurro di tenersi il club, di fatto estinguendo il debito con Oaktree – nel frattempo salito con gli interessi a circa 375 milioni – e togliendo dal campo la possibilità che lo stesso fondo escuta il pegno sulle azioni del club. L’annuncio dell’accordo avverrà verosimilmente venerdì, tre giorni prima della famosa scadenza del 20 maggio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

