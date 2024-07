Inter, l'ex Eriksen: «Voglio giocare DI PIÙ. Sul Manchester United dico questo...»

L’ex Inter Christian Eriksen è stato intervistato da Sky Sport UK e ha parlato del suo futuro da calciatore

Christian Eriksen, centrocampista danese del Manchester United, ha parlato ai microfoni di Sky Sports UK per chiarire il suo futuro. Avviso ai Red Devils: il trequartista ex Inter ha ancora voglia di giocare.

FUTURO – «Dipende da quello che arriva e da quello che succede. Sono davvero felice. La mia famiglia si è stabilita a Manchester e mi piace stare al Manchester United, ma come giocatore di calcio, vuoi giocare il più possibile»

MINUTAGGIO – «Tuttavia, si tratta anche di convincere il manager a farti giocare…quindi in questi termini, cercherò di fare le mie cose e vedremo a che punto siamo. Voglio ancora scendere in campo. Ovviamente rimarrò la stessa persona, sia che giochi sia che non giochi. Sarò la stessa persona, cercherò di aiutare gli altri se posso e mi concentrerò sul gioco. Ma voglio essere ancora il calciatore, non solo il ragazzo socievole”.