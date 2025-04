Allenamento Cagliari, ecco il report della seduta odierna verso il match contro l’Inter di Inzaghi: i dettagli

Allenamento Cagliari, ecco il report della seduta odierna guidata da Nicola verso il match contro l’Inter di Inzaghi di Serie A: i dettagli

Ad Assemini, presso il CRAI Sport Center, il Cagliari di Davide Nicola ha svolto oggi una nuova sessione di allenamento in vista della sfida contro l’Inter di Simone Inzaghi, valida per la 32ª giornata di Serie A 2024-2025. I rossoblù, guidati da capitan Leonardo Pavoletti, si sono ritrovati in mattinata per proseguire la preparazione e affinare tattiche e strategie in previsione del match. Ecco il resoconto ufficiale della seduta odierna condiviso dalla società.

IL REPORT – Rossoblù al lavoro al CRAI Sport Center in vista della sfida contro l’Inter, gara in programma sabato 12 aprile allo stadio “Meazza”. La squadra ha svolto la prima parte della seduta odierna in palestra, dedicandosi a dei lavori specifici sulla forza. Poi il gruppo si è trasferito in campo: attivazione tecnica, accompagnata da sviluppi di gioco e prove su palla inattiva. Domani, venerdì 11 aprile, la squadra si allenerà al mattino, poi la partenza alla volta di Milano. Mister Nicola incontrerà i media nella sala stampa del CRAI Sport Center: l’appuntamento è alle 12.15, la conferenza verrà trasmessa in diretta streaming e per seguirla basterà accedere alla app del Cagliari Calcio con l’apposito link e registrarsi.