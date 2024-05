Frosinone Inter: il naufragio di Di Francesco e la responsabilità dei due PEGGIORI in campo

Frosinone Inter, brutta sconfitta per Di Francesco: voti e pagelle dei due peggiori in campo della sfida dello Stirpe

Il crollo dei padroni di casa in Frosinone-Inter ha naturalmente molte motivazioni e un bel po’ di insufficienti. Non si prendono 5 reti, senza farne neanche una, se non ci fosse la responsabilità di tutti. Ma chi è stato eletto come il peggiore in campo nella squadra di Di Francesco? Ecco due nomi.

OKOLI – voto 5. Glielo attribuisce La Gazzetta dello Sport: «Nel naufragio del secondo tempo è lui a restare da solo con una zattera in mare: alla fine gli interisti scappano alla difesa ciociara da tutte le parti e la conseguenza è questo punteggio sanguinoso».

ZORTEA – voto 4,5. Fa di peggio del compagno secondo il Corriere dello Sport: «L’Inter attacca in forze a sinistra e lui va presto in apnea. Si fa anticipare da Barella e l’Inter segna. Sbaglia anche sul gol di Buchanan».