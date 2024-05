Frosinone Udinese: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stirpe andrà in scena la sfida di Serie A tra Frosinone e Udinese: le ultime di formazione con orario e dove vedere il match

Allo Stirpe andrà in scena la sfida di Serie A tra Frosinone e Udinese. Punti pesantissimi in palio perché le due squadre si giocano la salvezza. Di Francesco ha a disposizione due risultati su tre per centrare l’obiettivo. Cannavaro può solo vincere, con il pari dovrebbe aspettare il risultato tra Empoli-Roma. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Frosinone (3-4-2-1): Cerofolini; Lirola, Okoli, Romagnoli; Zortea, Barrenechea, Brescianini, Valeri; Soulé, Harroui; Cheddira. All. Di Francesco.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Samardzic; Lucca. All. Cannavaro.

Frosinone-Udinese: orario e dove vederla

Frosinone-Udinese gara delle ore 20:45 della domenica, che proseguirà la trentottesima giornata della Serie A, la diciannovesima del girone di ritorno. Verrà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN sul canale 214 del satellite che su Sky sui canali Sky Sport Calcio (201) e su Sky Sport (251). Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale, mentre per gli abbonati Sky c’è a disposizione la piattaforma Sky Go. La partita sarà visibile anche su Now TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky.