Enrico Chiesa: «Federico sta bene alla Juve, mi fido dell'agente»

Le parole di Enrico Chiesa, padre di Federico ed ex attaccante della Serie A, sul futuro del figlio in bianconero

Enrico Chiesa, ospite dell’evento ‘La notte della C‘ ha parlato così del figlio Federico, attaccante della Juve. Di seguito le sue parole.

FUTURO – «Mi auguro possa fare un buon campionato Europeo, ormai sono otto anni che gioca in Serie A, i consigli glieli do ma fino ad un certo punto. Ha esperienza per sapere che è un momento importante. Alla Juve sta bene e il suo procuratore Fali Ramadani è molto in gamba».

RUOLO – «Io non faccio il tecnico, ha avuto tanti allenatori e tanti altri ne avrà che sapranno dove collocarlo. L’importante è che sia sereno. Penso che sa benissimo l’importanza di questo evento, ma penso per tutti quanti, c’è grande attesa, speriamo tutti possano fare bene agli Europei».

