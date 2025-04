Lazio, missione al Polo: biancocelesti contro il fattore campo per centrare la semifinale

Lazio, questa sera cerca l’impresa contro il Bodo/Glimt: si gioca nel circolo polare artico e il fattore campo è il rischio maggiore

La Lazio si gioca l’accesso alla semifinale di Europa League in un contesto estremo: a Bodo, nel cuore del circolo polare artico, contro una squadra ostica e affamata. I norvegesi del Bodo/Glimt, quattro volte campioni nazionali negli ultimi cinque anni, hanno trasformato l’Aspmyra in un fortino gelido da ottomila posti: come riportato da la Gazzetta dello Sport in casa hanno vinto otto partite su nove tra Champions ed Europa League. Fisici, aggressivi e votati al gioco palla a terra, i ragazzi di Knutsen hanno nel regista Patrick Berg – ultimo di una dinastia familiare legata al club – il cuore tecnico e simbolico del progetto.

La Lazio di Baroni, che in trasferta ha già battuto Ajax, Twente e Viktoria, affronta la sfida con consapevolezza e qualche precauzione: Rovella è squalificato, Castellanos potrebbe essere risparmiato in vista del derby, e toccherà probabilmente a Pedro muoversi alle spalle di Dia. Le condizioni sono tutt’altro che semplici: freddo sottozero, vento tagliente, campo sintetico e un pubblico caldissimo che ha esaurito i biglietti in poche ore. Ma la posta in palio – una semifinale contro Eintracht o Tottenham – merita ogni sforzo: serviranno solidità, attenzione e sangue freddo per non fermarsi al circolo polare artico.