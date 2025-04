Bayern Inter, Benitez: «Inzaghi ha una qualità straordinaria ma sa che al ritorno può succedere questa cosa. Dopo il pari di Muller una squadra normale non avrebbe vinto» - Calcio News 24

Le parole di Rafa Benitez sulla vittoria dell’Inter contro il Bayern Monaco: «Dopo il pari di Muller una squadra normale non avrebbe vinto»

Rafa Benitez ha vinto la Champions League nel 2005 guidando il Liverpool contro il Milan. Oggi ragiona sull’altra squadra della città e lo fa su La Gazzetta dello Sport, in veste di opinionista. Lo spunto è – naturalmente – il 2-1 dell’Inter di Monaco sul Bayern.

SEMIFINALE POSSIBILE – «Tenendo però presente che contro avversari del genere, non valendo più il doppio il gol in trasferta, bisogna fare attenzione. E questo Inzaghi lo sa benissimo».

COSA HA IMPRESSIONATO DELL’INTER – «La maturità con cui ha interpretato la gara, la bellezza di certe giocate – penso al primo gol – e la rabbia, la ferocia con cui ha saputo cogliere le imperfezioni del Bayern – e rivedo il secondo gol, in contropiede senza mai aver avuto paura di crederci».

IL FINALE – «L’Inter è una grande squadra Dopo il pareggio di Thomas Müller, altri si sarebbero orientati al controllo del risultato. Loro no, hanno afferrato l’occasione per partire a campo aperto. E lo hanno fatto perché hanno un organico che sa superare i problemi fisici che pure ci sono perché mancavano Dimarco, Dumfries, Zielinski e Taremi. Ma la qualità è straordinaria».

HA SAPUTO SOFFRIRE – «Nel primo tempo, nella fase più dura, quella del palo di Kane, l’Inter è rimasta tranquilla, con le proprie idee e non ha mai avuto fretta nelle giocate, evitando di forzarle. Ha chiuso come doveva su Olise e Sané, lo ha fatto con i tre difensori bravissimi, tutti, ma anche con i due esterni che si sono sacrificati. Al Bayern non sono stati concessi spazi tra le linee».

IL GOL DI LAUTARO – «In un’azione di enorme padronanza tecnica, con la genialata di Thuram e poi sublimata con l’esterno di Martinez. Quando hai loro in questa forma, è come se partissi da 1-0 per te. Ma l’Inter è altro, bisogna aggiungere le letture di Barella e di Mkhitaryan, o anche la saggezza di Calhanoglu: dentro una vittoria del genere, non può essere escluso nessuno. E poi il cinismo, la strategia curata in ogni dettaglio nella preparazione della sfida di Inzaghi».