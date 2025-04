Champions League, il PSG piega l’Aston Villa, le prime pagine dei giornali francesi – FOTO

Champions League, le prime pagine dei giornali francesi dopo la vittoria in rimonta del PSG contro l’Aston Villa

Il PSG batte l’Aston Villa e sogna la Champions League: senza Mbappé, Messi e Neymar i parigini sembrano arrivati alla loro migliore versione. Ieri al Parco dei Principi vanno sotto 1-0 con il gol di Rogers, ma poi completano la rimonta e chiudono per 3-1: reti di Doué, Kvara e Nuno Mendes. Di seguito le prime pagine dei quotidiani francesi

L’EQUIPE

Colpi di genio

Sotto nel punteggio, il PSG ha ribaltato Aston Villa segnando tre gol magnifici. Affronterà il ritorno, martedì prossimo, con un vantaggio importante.

LE FIGARO

Travolgente, il PSG dà spettacolo contro l’Aston Villa e ipoteca la qualificazione

I giocatori di Luis Enrique hanno vinto 3-1 contro quelli di Unai Emery mercoledì, a Parigi, nei quarti di finale d’andata di Champions League.

Taglio alto e taglio basso anche per la sfida di Europa League di questa sera tra Lione e Manchester United, una sfida che per L’Equipe l’OL deve affrontare senza complessi, mentre per Le Figaro può essere una serata per riaccendere la fiamma