Calciomercato Napoli: accordo con Khalaili ma l’Union SG spara alto. Resta in piedi un’alternativa mentre a centrocampo…

Calciomercato Napoli: è stato raggiunto un accordo con Khalaili ma l’Union Saint-Gilloise spara alto. Qual è l’alternativa

Il Napoli ha raggiunto un’intesa di massima con Anan Khalaili, talentuoso laterale destro di ventuno anni attualmente in forza all’Union Saint-Gilloise. Il promettente talento israeliano ha vissuto una stagione straordinaria, conquistando sia il campionato che la coppa in Belgio, e mettendosi in grande luce in Champions League con tre reti all’attivo, di cui una siglata contro l’Atalanta. Se l’affare dovesse concretizzarsi, il ragazzo diverrebbe in assoluto il calciatore più costoso della storia del suo Paese. Tuttavia, le richieste economiche del club belga sono attualmente molto alte: la valutazione iniziale per cederlo è di 25 milioni di euro. Una cifra che potrebbe scendere al massimo a 22,5-23 milioni, un importo giudicato comunque eccessivo dalla dirigenza partenopea. A complicare i negoziati c’è una clausola sulla futura rivendita del 20% spettante al Maccabi Haifa, ex squadra del giocatore (una dinamica finanziaria molto simile a quella affrontata dalla Lazio per Gila a causa delle percentuali del Real Madrid). Lo riporta il Corriere dello Sport.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

L’ostacolo economico e la pista che porta in Toscana

L’aspetto finanziario rappresenta dunque il freno principale per il direttore sportivo Giovanni Manna, che lavora sotto traccia da diverso tempo a questo colpo. Oltre al prezzo elevato, i campani devono guardarsi dalla pericolosa concorrenza proveniente dalla Premier League, con Tottenham, Newcastle e Bournemouth in pressing. Il ds azzurro, però, ha giocato d’anticipo incassando il pieno assenso del giovane esterno e della sua famiglia, strutturando un accordo da circa 1,3 milioni annui fino al 2031. Ora serve convincere la società di Bruxelles.

Nel frattempo, la formazione partenopea non resta ferma e valuta validi piani alternativi per completare la fascia destra. Il profilo più quotato rimane quello di Dodò. Il laterale brasiliano della Fiorentina, classe 1998, ha il contratto in scadenza nel 2027 e non ha mostrato intenzione di rinnovare. Il suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro, un investimento decisamente più accessibile che permetterebbe agli azzurri di chiudere l’operazione in tempi rapidi, ancor prima dei risvolti del Mondiale.

Le strategie a centrocampo: il futuro del mediano

Oltre a puntellare la difesa, la dirigenza è molto attiva anche in mediana. Il fulcro del mercato in quella zona del campo ruota unicamente attorno al destino di Frank Anguissa. Il giocatore camerunese è legato al Napoli per un’ulteriore stagione, in virtù di un’opzione di prolungamento unilaterale esercitata recentemente dalla società. Tuttavia, il brusco stop ai negoziati invernali per un rinnovo più duraturo lascia un pesante alone di mistero sul suo futuro. Qualora le strade del centrocampista e del club di De Laurentiis dovessero inaspettatamente separarsi in questa finestra di mercato, il successore designato sarebbe già stato individuato: si tratta di Richard Rios. Il colombiano, di proprietà del Benfica, è infatti il nome in cima alla lista per garantire solidità al nuovo progetto tattico.