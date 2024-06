Fenerbahce, Mourinho si presenta: «MERCATO? Sull’INTERESSE calciatori della Roma dico QUESTO»

Le parole di José Mourinho, nuovo allenatore del Fenerbahce, sulle prossime mosse di calciomercato. I dettagli

José Mourinho, nuovo allenatore del Fenerbahce, ha parlato a in conferenza stampa delle mosse di calciomercato che potrebbero coinvolgere la Roma.

PRESENTAZIONE – «Questa maglia è come la mia pelle e le mie ossa. Il calcio è una passione per voi e penso di essere in uno dei posti migliori in cui si può sentirla. Prometto che d’ora in poi anch’io appartengo alla vostra famiglia. Normalmente un allenatore viene celebrato per le vittorie e invece voi mi avete dimostrato amore prima ancora di iniziare. Tutto questo mi dà una grande responsabilità e vi ringrazio molto per l’affetto».

CALCIOMERCATO – «Non ne abbiamo parlato, ma posso dirvi che ho zero interesse per qualsiasi calciatore della Roma».