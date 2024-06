Infortunio Scalvini, niente Euro 2024 per il difensore dell'Atalanta

Infortunio Scalvini, arriva l’esito degli esami per il difensore dell’Atalanta. Niente Europei per il giocatore nerazzurro

Brutte notizie in casa Atalanta e per la Nazionale di Spalletti. Giorgio Scalvini non ci sarà per gli Europei visto l’esito degli esami dopo l’infortunio riscontrato contro la Fiorentinw

Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.Nelle prossime ore il calciatore sarà sottoposto ad ulteriore valutazione clinico-specialistica per definire il successivo e idoneo iter.

COMUNICATO – «Il calciatore Giorgio Scalvini è arrivato a Roma nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 giugno, per essere sottoposto – nella mattinata di domani – a consulto clinico-specialistico da parte del Prof. Pierpaolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart».