Atalanta Lazio, biancocelesti con il lutto al braccio per la scomparsa di Suor Paola: il comunicato ufficiale

Atalanta Lazio, i calciatori biancocelesti avranno il lutto al braccio per la scomparsa di Suor Paola: il comunicato ufficiale del club

La Lazio ha vissuto una settimana di lutto per la scomparsa di Suor Paola, grande tifosa della squadra biancoceleste, e si prepara a renderle omaggio anche nel weekend. In occasione del big match contro l’Atalanta, i biancocelesti scenderanno in campo indossando il lutto al braccio, come annunciato ufficialmente dal club.

COMUNICATO – La S.S. Lazio informa che, in occasione della gara di domani a Bergamo contro l’Atalanta, match valevole per la trentunesima giornata del campionato di serie A 2024/2025, la prima squadra maschile indosserà la fascia al braccio in segno di lutto per commemorare la scomparsa dell’amata Suor Paola