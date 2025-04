Delprato: «Punto importantissimo, abbiamo dimostrato che siamo vivi; siamo pronti a dare tutto»

Le parole di Enrico Delprato, difensore del Parma, dopo il pareggio ottenuto dai ducali in casa contro l’Inter

Enrico Delprato ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio ottenuto dal Parma contro l’Inter. Di seguito le sue parole.

«Grande punto contro la squadra più forte del campionato, non era facile perché siamo andati sotto ma abbiamo parlato alla fine del primo tempo per reagire. Abbiamo dimostrato che la squadra è viva. Sono tutti ragazzi eccezionali, si mettono a disposizione dei compagni. Nuovi acquisti? Non è facile quando arrivi da un Paese straniero, ci stanno dando una grande mano. Calendario brutto? Ogni partita ha la sua storia e siamo pronti a dare tutto per questa maglia»