Frosinone Stirpe: «Non meritavamo di perdere, ecco cosa ci è mancato»

Maurizio Stirpe ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta del Frosinone con l’Udinese che vale la retrocessione in Serie B dei ciociari. Di seguito le sue parole.

RETROCESSIONE – «Quest’anno siamo arrivati ad un soffio. Con un pizzico di capacità di gestire certi episodi in più forse non saremmo arrivati a questa corrida. Ma il calcio è così: dobbiamo accettare il risultato del campo, non credo che l’Udinese ai punti meritasse di vincere, ma è successo molte volte in questa stagione. Evidentemente abbiamo dei limite e dobbiamo migliorare. La Serie A è difficile, con squadre che sono più attrezzate e hanno più esperienza. Noi dobbiamo prendere esempio da queste e se avremo la forza di riprovarci e faremo tesoro di queste esperienze e questa serata amarissima».

DI FRANCESCO – «É una giornata difficile per tutti, per Eusebio anche: avrebbero meritato un risultato migliore, ma il calcio è questo e rispetto agli altri abbiamo avuto dei limiti pagati a caro prezzo. Certamente c’è rammarico, ma ci sarebbero tante occaisoni che non abbiamo sfruttato, mentre gli altri hanno capitalizzato le loro. Non credo nella fortuna, credo che bisogna essere più bravi per ottenere i risultati in campo e noi, in un modo rocambolesco che lascia l’amaro in bocca, non siamo stati capaci. Dobbiamo ripartire dai limiti e dagli sbagli per ricominciare. Disuctere del tecnico è prematuro ora. Quando succedono cose di questo genere bisogna poi sentirsela di tornare e riproporsi e serve anche la testa libera e la disponibilità».