Zirkzee, sorpasso Juve: Motta lo vuole e la pista Milan si raffredda...

Zirkzee al centro del calciomercato: la Juve tenta il sorpasso sul Milan, che frena per il nodo della commissione all’agente

Secondo quanto svelato dal Corriere dello Sport, la Juve sarebbe prepotentemente tornata in corsa per Joshua Zirkzee. L’olandese è infatti un desiderio di Thiago Motta, che lo rivorrebbe con sè, convinto di poterlo far coesistere con Vlahovic o in alternativa di utilizzarlo quando il serbo non sarà disponibile.

Frenata del Milan, che sembrava in netto vantaggio. Questo perchè Fonseca vorrebbe un altro profilo per rinforzare il proprio attacco, oltre al fatto che l’agente Kia Joorabchian continua a chiedere almeno 15 milioni di commissioni.