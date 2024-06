Angelozzi: «Il Frosinone ha DIMOSTRATO che si può puntare sui GIOVANI. La colpa è delle ALTRE squadre»

Le parole di Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, sull’ultima stagione dei gialloblù in Serie A

Guido Angelozzi, ds del Frosinone, ha parlato a margine del premio ricevuto per la cerimonia del Golden Boy.

PAROLE – «Ho la fortuna di avere un presidente che è una mosca bianca in questo ambiente. Questo premio se lo merita, è stata un’annata che ci ha visto retrocedere negli ultimi minuti. Ringrazio le società che si sono comportate bene, ma c’è stata qualcuna che non lo ha fatto. Resto al Frosinone e sono orgoglioso del mio presidente Stirpe. Quest’anno il Frosinone ha dimostrato che anche con i giovani si può fare calcio in serie A, ma la colpa è dei club che non li gettano nella mischia».

