Frosinone, la società VUOLE CONTINUARE con Di Francesco: ecco la volontà dell’allenatore

Eusebio Di Francesco, nonostante la retrocessione, rimane la priorità per il futuro del Frosinone. Ecco la situazione

Dopo la retrocessione che ha lasciato l’amaro in bocca in casa Frosinone, è arrivato il momento di voltare pagine e guardare avanti. Per farlo, serve avere certezze per quanto riguarda la guida tecnica.

I ciociari vorrebbero continuare con Di Francesco, ma l’ex tecnico della Roma sarebbe tentato di rimanere Serie A. Al momento su di lui ci sono Udinese e Verona dopo che i bianconeri hanno deciso di non rinnovare il contratto a Cannavaro mentre gli scaligeri hanno dovuto salutare Baroni, direzione Lazio.