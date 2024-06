Calciomercato Milan, rischio asta per Dovbyk: ecco chi lo cerca - Calcio News 24

Calciomercato Milan, i problemi dei rossoneri in attacco: rallenta Zirkzee e su Dovbyk ci sono altri due club e si teme l’asta

Non arrivano buone notizie in casa Milan sul calciomercato e in particolare sul tema attaccante: la trattativa per Zirkzee ha subito una frenata nelle ultime ore e questo sta spingendo il club rossonero a valutare eventuali alternative all’olandese.

Stando a quanto riportato da Tuttosport tra queste c’è senza dubbio anche Artem Dovbyk. Per il centravanti del Girona però potrebbe nascere a breve un’asta internazionale: non solo i rossoneri, anche Atlético Madrid e Napoli starebbero pensando a lui.

