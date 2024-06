Mbappé alle olimpiadi? «La posizione del Real Madrid è chiara»

Kylian Mbappé parteciperà alle Olimpiadi per la Francia? La risposta del calciatore francese e del Real Madrid

Kylian Mbappé non parteciperà alle Olimpiadi. A confermarlo è il calciatore, che in conferenza stampa ha confermato di voler rispettare la decisione del Real Madrid di non mandare giocatori ai giochi olimpici di Parigi. Di seguito le sue parole.

«Il mio club ha una posizione molto chiara, d’ora in poi penso che non prenderò parte ai Giochi. Le cose stanno così. Mi unirò a una nuova squadra. Arrivare a settembre per una nuova avventura non è il modo migliore per iniziare un’avventura. Ora faccio i miei migliori auguri alla squadra francese. Seguirò tutte le partite, ovviamente, da tifoso. Sono un giocatore, sarò uno spettatore. Spero che portino a casa la medaglia d’oro»