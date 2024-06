Serbia Inghilterra: la situazione degli opposti dei giocatori della JUVE. Vlahovic è il TOP, Kostic è il FLOP

Le pagelle agli opposti di Vlahovic e Kostic, rispettivamente migliore e peggiore in campo per la Serbia contro l’Inghilterra

Come si sono comportati i due juventini presenti in Serbia-Inghilterra? Secondo La Gazzetta dello Sport in maniera opposta. Uno è stato il migliore dei suoi; l’altro, al contrario, si è meritato la palma del peggiore in campo di Mladenovic. Ecco voti e giudizi.

VLAHOVIC – voto 6,5: «É il più ispirato in attacco, soprattutto quando il c.t. lo tiene come punto di riferimento togliendo Mitrovic».

KOSTIC – voto 5: «Si arrende per infortunio al 43′, ma dalla sua parte la Serbia balla parecchio: Walker e Saka, che combinano per iniziare l’azione del primo gol, sono troppo per lui».