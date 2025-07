Italia femminile, Giugliano: «Voci dell’Arabia sono vere. Dobbiamo imparare a gestirle». Le dichiarazioni della centrocampista

Manuela Giugliano, centrocampista dell’Italia femminile e della Roma, è stata intervistata dal Corriere dello Sport.

SEMIFINALI – «È un piccolo passo verso il grandissimo sogno che abbiamo tutte. Ma la cosa più bella è l’emozione che siamo riuscite a trasmettere alle persone che sono a casa, a quelle che ci hanno visto per la prima volta. Abbiamo fatto appassionare tantissima gente, questa è sicuramente la conquista più grande».

SEGRETO ITALIA – «In realtà non ci sono segreti. Essere sempre unite, in qualsiasi situazione, anche quando le cose non sono perfette, ci ha aiutato ad arrivare fino a qui».

OFFERTA DALL’ARABIA – «Le voci sono vere, ma assolutamente non mi hanno distratto dall’obiettivo che avevo in mente. Ne approfitto per dire che comunque dobbiamo iniziare a crescere anche su questo aspetto. Con i maschi accadono tutti i giorni episodi del genere, quindi sta anche nella mentalità, nella professionalità della calciatrice gestire queste cose, gestire le emozioni, gestire tutto quello che viene. In questo momento sono in Nazionale e penso solo alla Nazionale: l’ho dimostrato in campo. Le voci sono fuori, le valuteremo nel momento giusto».

INGHILTERRA – «Ho guardato a occhi apertissimi la partita tra Svezia e Inghilterra. Non avrei mai voluto incontrare nessuna delle due, sono sincera, però penso che poter dimostrare il nostro valore contro una grandissima squadra come l’Inghilterra sia fantastico. Tireremo fuori il meglio».

VOTO AL PROPRIO EUROPEO – «Non sono partita alla grande ma penso che le giocatrici come me vengono fuori quando si entra nel vivo del torneo. Contro la Norvegia ho dimostrato il mio valore. Siamo solo all’inizio. Come voto, comunque, vado per il 7».

ADDIO ALLA NAZIONALE POST EUROPEO? – «Quello che di bello mi riserverà il futuro non lo so ancora, ma voglio dare la certezza assoluta che non lascerò la Nazionale a breve. Ovviamente quando arriverà quel giorno il primo a saperlo sarà il ct. Sono molto felice del mio percorso in azzurro, tra poco arriverò alle 100 presenze. Non lascio nulla».