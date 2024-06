Italia, Nicolò Barella è il giocatore chiave della nazionale di Spalletti: i numeri della sfida con l’Albania aspettando la Spagna

Nicolò Barella si è preso la nazionale Italiana sulle spalle. Il talento sardo dell’Inter ha conquistato oggi le prime pagine sia de La Gazzetta dello Sport che di Tuttosport, che lo eleggono a vera stella degli Azzurri.

Al di là del gol – decisivo di per sé – contro l’Albania ha dimostrato di avere tutte le caratteristiche di un centrocampista moderno europeo e decisivo in tutte le fasi della partita: primo centrocampista per duelli vinti (3 su 5) e il 100% di takle riusciti. In fase di regia poi ha completato 105 passaggi su 108, con una media del 97.2% e con sei su sei passaggi lunghi completati, il 100%.