Inter, rinnovo Inzaghi: l’obiettivo dei nerazzurri per far felice il mister!

L’Inter al lavoro per il rinnovo di Simone Inzaghi: la società è pronta ad accontentare il mister e renderlo il più pagato della Serie A

Il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter, oltre all’aspetto temporale (sul quale i nerazzurri insistono per prolungare il contratto di un solo anno, fino al 2026) ha a che fare anche con quello economico. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo dei nerazzurri è rendere il proprio tecnico il più pagato in Serie A, andando a superare per ingaggio anche il suo predecessore Antonio Conte, che al Napoli percepirà 6 milioni di euro a stagione.

Anche qui bisognerà lavorare per avvicinare domanda ed offerta: «Finora Simone ha guadagnato circa 5,5 come parte fissa ed è possibile che si salga di un milione almeno. Anche oltre considerando i bonus, altro diktat di questa epoca: anche per lui una porzione sensibile dell’ingaggio sarà legata ai risultati internazionali da Champions a Mondiale. Ma prima ancora di ogni possibile differenza al tavolo conta la reciproca voglia di firmare questo nuovo agognato rinnovo».

