Verona, Paolo Zanetti verso la panchina: domani si può chiudere

L’Hellas Verona alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Marco Baroni: il principale candidato è Paolo Zanetti

Il Verona dopo l’addio di Marco Baroni è alla ricerca di un nuovo tecnico e, come riportato da Michele Criscitiello, il nome dovrebbe essere quello di Paolo Zanetti.

Il tecnico dopo l’esonero a inizio stagione con l’Empoli è rimasto fermo in attesa di una nuova offerta e quella degli scaligeri potrebbe essere quella buona per tornare in panchina. Possibile la chiusura già per domani.