Real Madrid, UFFICIALE l’arrivo Mbappé: il COMUNICATO

Il comunicato ufficiale del Real Madrid sull’arrivo di Kylian Mbappé a parametro zero. Tutti i dettagli in merito

Il Real Madrid ha ufficializzato l’arrivo di Kylian Mbappé a parametro zero. I Galacticos dopo la vittoria della Champions League hanno finalmente annunciato il nuovo acquisto, che andrà a potenziare una squadra già pieni di talenti, da Vinicius fino a Bellingham

COMUNICATO – «Il Real Madrid C. F. e Kylian Mbappé hanno raggiunto un accordo per il quale sarà giocatore del Real Madrid per le prossime cinque stagioni».