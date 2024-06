Le parole di Urbano Cairo, presidente del Torino, sul futuro di Alessandro Buongiorno, difensore e capitano dei granata

Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine dell’evento “La notte della C” analizzando la posizione di Buongiorno, difensore del Torino che piace a molte big, in Italia e non solo. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «È nella top 11 dei cinque campionati europei. Quanto vale? Non lo so. Non è un giocatore che ho messo sul mercato, per questo non ho pensato al prezzo. Ha un contratto fino al 2028. Lo scorso anno non ha voluto andare all’Atalanta e sono stato ben contento della sua decisione. È un nostro giocatore, è il nostro capitano adesso. Io lo adoro, è un ragazzo e un giocatore straordinario. Non ho pensato a nulla perché io lo voglio tenere. Richieste? Me lo chiedono in tanti, all’Italia e all’estero».