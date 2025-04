Furlani: «Ds? Siamo focalizzati sulla scelta, vogliamo qualcuno che ci faccia vincere, e su Conceicao...»

Le parole di Giorgio Furlani, amministratore delegato del Milan, prima del calcio d’inizio della partita dei rossoneri contro la Fiorentina

Giorgio Furlani ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Milan Fiorentina. Di seguito le parole del dirigente rossonero.

DIRETTORE SPORTIVO – «Tre giorni fa avevo già commentato questa vicenda, dicendo che non era ancora stata presa alcuna decisione. Oggi siamo in un punto simile: non c’è nessuna novità, non c’è nessuna scelta. Siamo focalizzati nello scegliere qualcuno che faccia bene al Milan, la persona giusta e dei ruoli giusti. L’identikit? Uno che ci faccia vincere».

PERMANENZA DIRIGENTI ATTUALI – «È presto per commentare su tutti questi dettagli, quindi in questo momento eviterei».

ALLENATORE – «Sergio è il nostro allenatore fino a prova contraria. Siamo focalizzati nel finire bene questa stagione».