Bernardo Silva ricorda Mbappé: «Era INCREDIBILE già al Monaco, gli interessava solo di QUESTA cosa»

Le parole di Bernardo Silva, calciatore del Manchester City, sul suo rapporto con Kylian Mbappé al Monaco. I dettagli

Bernardo Silva, calciatore del Manchester City, ha parlato alla BBC dell’ex compagno Kylian Mbappé ai tempi del Monaco.

PAROLE – «Sin dall’inizio potevi vedere che era differente. Tutto quello che ricordo è questo ragazzino arrivare all’allenamento per allenarsi, era così giovane. E uno dei miei migliori amici nel calcio, Joao Moutinho, dopo il primo allenamento di Mbappé viene da me e mi dice: ‘Chi è chi è quel bambino. È speciale, non è vero? Ha qualcosa di diverso’. E alla fine ce l’aveva davvero. Non era affatto timido, e quando hai 16 anni e vieni all’allenamento con i grandi…non vuoi umiliare i più maturi. E invece ha distrutto tutti. Non gli interessava se era carino, voleva segnare, fare gol. E non è facile trovare una cosa del genere in un 16, 17 e 18enne».