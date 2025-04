Dele Alli, Como il posto giusto per rilanciarsi: l’obiettivo è ancora il mondiale americano

Dele Alli è pronto a ripartire da Como: nonostante il brutto debutto con i lariani vuole dimostrare di essersi lasciato il peggio alle spalle

Dopo un lungo periodo lontano dai campi tra infortuni e problemi personali, Dele Alli è tornato in campo con la maglia del Como, deciso a rimettersi in gioco e a dimostrare di non essere un talento perduto. Il debutto in Serie A è stato un disastro — espulso dopo appena dieci minuti contro il Milan per un intervento su Ruben Loftus-Cheek — ma l’ex enfant prodige del Tottenham ha reagito con maturità, facendo autoironia e mostrando di avere ancora fame. Il presidente del club, Mirwan Suwarso, e l’allenatore Cesc Fabregas credono in lui: il Como può rappresentare il contesto ideale per un rilancio, con una squadra ambiziosa, una città tranquilla e una filosofia di gioco adatta alle sue caratteristiche.

L’obiettivo, come riportato da Goal.com, è chiaro: tornare competitivo, riscoprire la gioia del calcio e, perché no, inseguire il sogno Mondiale. Dele ha ammesso di avere un promemoria quotidiano sul telefono con scritto “World Cup 2026”, e anche se la concorrenza in nazionale è agguerrita, il solo fatto che se ne parli di nuovo in questi termini è già una piccola vittoria. Il Como è più di un rifugio: è una piattaforma per rinascere.