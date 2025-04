Kalulu innamorato di Torino: «Sembra quasi una città francese, bellissima, meglio di Milan»

Le parole di Pierre Kalulu, difensore della Juve, su questi mesi vissuti a Torino e il suo pensiero sulla città: «Bellissima, sembra quasi francese»

Nel corso della puntata di Small Talks, podcast della Juve, Pierre Kalulu ha trovato un modo semplice ed efficace per entrare nel cuori dei tifosi bianconeri, specie quelli torinesi: parlare bene della città. Il difensore ex Milan infatti ha paragonato Torino a Milano, dicendo come per lui, a livello estetico, il capoluogo piemontese è più bello di quello lombardo. Di seguito le sue parole.

TORINO – «La prima volta in centro l’ho trovato molto bello, quasi una città francese e mi ha colpito. E poi c’è il fiume Po… Una città tranquilla, bellissima. Per me Torino dal punto di vista estetico è più bella di Milano, dove ci sono più cose da fare invece».

