Calciomercato Udinese, il Manchester United piomba su Lucca: è il primo obiettivo, fissato il prezzo!

Le ultime sulle mosse di calciomercato dell’Udinese, con l’interesse del Manchester United per Lorenzo Lucca. I dettagli

Secondo quanto riportato dal The Sun, Manchester United avrebbe messo Lorenzo Lucca in cima alla lista dei desideri per l’attacco per il calciomercato estivo. Sul classe 2000 c’è anche l’interesse di Napoli e West Ham, con l’Udinese che ha fissato a 35 milioni di euro il prezzo per cedere l’ex Pisa e Ajax.

La Premier League rappresenterebbe una destinazione intrigante per il centravanti, ma la competizione tra club potrebbe giocare un ruolo decisivo nella sua scelta.