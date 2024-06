Venezia Cremonese, I TOP e i FLOP: Tessman trascina ma dicono che non sia da SERIE A, Sernicola è l’ultimo ad ARRENDERSI. Vazquez non ne azzecca una

Il Venezia è in Serie A dopo la vittoria per 1-0 con gol di Gytkjaer contro la Cremonese. Ecco i top e i flop

La Serie A 2024-25 ha acquisito ieri sera l’ultimo nome, dopo i nuovi ingressi di Parma e Como. I playoff hanno determinato la promozione del Venezia, che ha superato per 1-0 la Cremonese nel retour-match, dopo che la sfida d’andata si era chiusa sullo 0-0. Ecco i Top e i Flop per ognuna delle due squadre determinati dai voti de La Gazzetta dello Sport. Il Venezia non ha insufficienti.

I TOP

TESSMANN – voto 7: «Si fa sentire, piedi e fisico non gli mancano e tutto il gioco passa a lui. Gli osservatori dicono che è uno lento per la Serie A: mah…»

SERNICOLA – voto 7: «Spinge fino a quando ne ha, sfiora due volte il gol calciando di destro, poi esce stremato».

I FLOP

VAZQUEZ – voto 4,5: «Non ne azzecca una nemmeno stavolta, si innervosisce, si fa ammonire, resta negli spogliatoi nell’intervallo».