Calciomercato Genoa, NOVITA’ su Martinez: l’agente SVELA il futuro

Le ultime sul futuro di Josep Martinez, portiere di proprietà del Genoa, nella prossima stagione. I dettagli

Sergio Barila, agente di Josep Martinez, ha parlato a TvPlay del futuro del portiere del Genoa in vista del calciomercato.

FUTURO JOSEP MARTINEZ – «Tanti club sono interessati vista la stagione disputata, vogliono capire la sua situazione contrattuale. Ad ogni modo, Josep è legatissimo al Genoa, sta benissimo in Liguria. Se un club dovesse manifestare un interesse concreto ne discuteremo insieme al Genoa per capire come procedere».