Frosinone Udinese, Novellino: «Difficile capire perché i friulani siano così in basso. DI FRANCESCO bravissimo, ma CANNAVARO sa che è la PARTITA della VITA. Occhio al BRACCINO…»

Walter Novellino di lotte per restare in Serie A ne ha vissute. Ecco il suo giudizio su quella di oggi, raccolto da La Gazzetta dello Sport.

FROSINONE-UDINESE – «Sono sorpreso ci sia dentro l’Udinese. Ha avuto grandi difficoltà e si è visto. Non so da cosa sia dipeso, è una squadra abituata a fare buoni risultati. Il Frosinone dei giovani ha fatto un ottimo girone di andata, poi ha avuto un calo ma nel finale si è ripreso. Ha un buonissimo allenatore, Di Francesco, che è stato mio giocatore a Piacenza. A proposito, mi ricordo un Piacenza-Verona con Eusebio in campo: noi per salvarci dovevamo vincere a tutti i costi, a loro bastava il pareggio (5 maggio 2002: 3-0 per il Piacenza e il Verona in B, ndr)».

CANNAVARO – «É nuovo per la Serie A ma di esperienza ne ha da vendere. E sa benissimo che questa è la partita della vita».

FROSINONE AVVANTAGGIATO – «Mah… Non direi tanto per il fatto che può anche pareggiare. Chi ha un solo risultato disponibile di solito dà la vita. Non credo nemmeno perché gioca in casa. C’è il rischio che alla fine ti venga il cosiddetto braccino».