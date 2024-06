Dove vedere Euro 2024 in tv e streaming: Rai o Sky?

Ecco dove seguire tutte le gare degli Europei da venerdì 14 giugno a domenica 14 luglio: dove vedere Euro 2024

Venerdì 14 giugno inizia Euro 2024, che terminerà esattamente un mese dopo, domenica 14 luglio, con la finalissima che esprimerà la Nazionale campione continentale. Dove vedere Euro 2024: in tutto saranno 51 le partite previste, fra Fase a gironi e Fase ad eliminazione diretta. Tifosi e appassionati avranno varie modalità per seguire il torneo in tv e streaming, con Sky che si è aggiudicata i diritti per la trasmissione a pagamento di tutte le partite, e la Rai i diritti per la trasmissione in chiaro di 30 gare, fra cui quelle dell’Italia di Luciano Spalletti.

CHI TRASMETTE LE GARE DI EURO 2024 IN TV E STREAMING?

Tutte le partite di Euro 2024 saranno trasmesse a pagamento da Sky. Gli abbonati alla tv satellitare potranno dunque seguire l’intera competizione. Le gare saranno visibili in diretta streaming anche su Sky Go.

Per coloro che sono abbonati al servizio, gli Europei 2024 possono essere visti anche su NOW, la piattaforma di streaming on demand della tv satellitare, con gli stessi canali scelti da Sky e Sky Go.

Per tutti gli altri sarà possibile 30 delle 51 gare complessive sui canali Rai, fra cui le partite giocate dalla Nazionale azzurra e tutte quelle della Fase ad eliminazione diretta. Le gare che andranno in onda sulla tv pubblica potranno essere seguite anche in diretta streaming in chiaro su Rai Play.

Ecco dove vedere Euro 2024 partita per partita.

DOVE VEDERE EURO 2024 PARTITA PER PARTITA

(palinsesti in aggiornamento)