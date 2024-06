Europei 2024 sulla Rai in chiaro: tutte le partite trasmesse

Il programma completo delle partite degli Europei 2024 sulla Rai in chiaro.

Gli Europei 2024 in Germania saranno molto seguiti a livello televisivo e in streaming. Se Sky detiene i diritti a pagamento per trasmettere tutte e 51 le partite, la Rai offrirà a tifosi e appassionati 30 gare in chiaro senza la necessità di pagare alcun abbonamento, fra cui tutte quelle dell’Italia di Spalletti e tutte le partite della Fase ad eliminazione diretta.

Ma quali saranno dunque le partite trasmesse sui canali della tv pubblica? Ecco il calendario degli Europei 2024 sulla Rai.

GARE FASE A GIRONI SULLA RAI

Venerdì 14 giugno, ore 21.00, Germania-Scozia – Rai 1

Sabato 15 giugno, ore 18.00, Spagna-Croazia – Rai 2

Sabato 15 giugno, ore 21.00, ITALIA-Albania – Rai 1

Domenica 16 giugno, ore 21.00, Serbia-Inghilterra – Rai 1

Lunedì 17 giugno, ore 18.00, Belgio-Slovacchia – Rai 2

Lunedì 17 giugno, ore 21.00, Austria-Francia – Rai 1

Martedì 18 giugno, ore 21.00, Portogallo-Repubblica Ceca – Rai 1

Mercoledì 19 giugno, ore 18.00, Germania-Ungheria – Rai 2

Mercoledì 19 giugno, ore 21.00, Scozia-Svizzera – Rai 1

Giovedì 20 giugno, ore 18.00, Danimarca-Inghilterra – Rai 2

Giovedì 20 giugno, ore 21.00, Spagna-ITALIA – Rai 1

Venerdì 21 giugno, ore 21.00, Olanda-Francia – Rai 1

Sabato 22 giugno, ore 18.00, Turchia-Portogallo – Rai 2

Sabato 22 giugno, ore 21.00, Belgio-Romania – Rai 1

Domenica 23 giugno, ore 21.00, Svizzera-Germania – Rai 1

Lunedì 24 giugno, ore 21.00, Croazia-Italia – Rai 1

Martedì 25 giugno, ore 18.00, Olanda-Austria – Rai 2

Martedì 25 giugno, ore 21.00, Inghilterra-Slovenia – Rai 1

Mercoledì 26 giugno, ore 18.00, Ucraina-Belgio – Rai 2

Mercoledì 26 giugno, ore 21.00, Georgia-Portogallo – Rai 1

GARE FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA SULLA RAI