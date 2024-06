Calciomercato Roma, Ghisolfi FIUTA IL COLPO in difesa

La Roma si prepara al calciomercato con un cambio interessante in difesa. Ecco l’ultima idea giallorossa

Il calciomercato Roma dell’era Ghisolfi sta per cominciare. Il nuovo responsabile dell’area sportiva dei giallorossi, arrivato dopo l’addio di Pinto come direttore sportivo, cambia i piani di mercato.

Secondo Il Corriere dello Sport, la Roma starebbe pensando a sostituire Chris Smalling con Mats Hummels. Un cambiamento che a livello di età non cambia molto, ma che in realtà fisicamente sarebbe un chiaro upgrade.

L’inglese ha 34 anni, uno in meno del tedesco che però è stato protagonista di una cavalcata clamorosa fino alla finale di Champions League mentre Smalling è rimasto spesso out per problemi fisici.

Hummels inoltre ha dichiarato di voler salutare il Borussia, ma rimanendo in Europa. Dunque potrebbe essere interessante per il tedesco un’esperienza in Serie A mentre Smalling con ogni probabilità si avvierà per l’Arabia Saudita.