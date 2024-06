Calciomercato Inter, la TATTICA per arrivare a Martinez: ecco la CONTROPARTITA per il Genoa

Ci sono novità sul calciomercato Inter, in particolare sull’operazione che porterebbe Martinez dal Genoa in neroazzurro

Josep Martinez all’Inter, cosa manca? La trattativa tra i nerazzurri e il Genoa sembra proceda spedita con l’estremo difensore del Grifone pronto a prendere il posto di vice Sommer nella prossima stagione.

Secondo il Corriere dello Sport, i rossoblù avrebbero chiesto Gaetano Oristanio come contropartita. Il Cagliari, squadra dove ha passato l’ultima stagione in prestito, non lo riscatterà e dunque lascia tutto aperto.