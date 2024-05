Il migliore in OLANDA è un attaccante che in SERIE A ha fallito. E non una sola volta

Tutto sulla stagione di Sam Lammers in Eredivisie con la maglia dell’Utrecht dopo le esperienze in Italia. I dettagli

Due gol all’Atalanta, uno all’Empoli, uno alla Sampdoria: non si può certo considerare positiva l’esperienza di Sam Lammers nel nostro campionato. Attaccante dei Rangers Glasgow, l’olandese classe 1997 è attualmente in prestito in Eredivisie, dove sembra essersi ritrovato. Almeno a giudicare dall’ultimo periodo, tanto da essere stato premiato come il migliore del mese di aprile sulla base delle statistiche Opta e dei voti dei tifosi, battendo tre stelle del Psv che domenica diventerà campione: Luuk de Jong, Malik Tillman e Johan Bakayoko.

Ecco cosa scrive il sito dell’Eredivisie: «L’FC Utrecht sta vivendo un’ottima stagione. Le vittorie contro il PEC Zwolle (5-1), l’Sc Heerenveen (2-3), il Go Ahead Eagles (2-1) e il pareggio contro l’RKC Waalwijk (2-2) hanno portato la squadra dell’Utrecht al settimo posto. La partecipazione ai playoff è assicurata, ma il quinto posto, che dà accesso alle qualificazioni alla UEFA Europa League, è ancora a portata di mano. Senza dubbio, il 27enne Sam Lammers si è rivelato l’occasione d’oro che il club dell’Utrecht sperava a gennaio. Il giocatore in prestito dai Rangers FC è in ottima forma e segna gol da settimane. Ad aprile, l’attaccante ha segnato in ogni partita (5 gol), infrangendo un record decennale (1984): è diventato il primo giocatore dell’FC Utrecht a segnare in sette partite consecutive. Dal suo ritorno il 14 gennaio, Lammers ha contribuito con nove gol e tre assist in quindici partite di Eredivisie». A ripensare a quanto visto da noi, sembra davvero incredibile.