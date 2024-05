Barcellona, ribaltone Xavi: adesso può andarsene! Laporta ha scelto il sostituto

Ennesimo colpo di scena in casa Barcellona: dopo le parole di Xavi in conferenza stampa Laporta pensa all’addio

Dopo il primo annuncio e poi la smentita, nuovo colpo di scena nella telenovela Xavi-Barcellona. Come riportato da RAC 1, adesso il tecnico sarebbe ad un passo di nuovo dall’addio. Come riportato dall’emittente spagnola al presidente Laporta non sono piaciute le parole del tecnico in conferenza stampa: «La situazione è difficile, soprattutto a livello economico. La programmazione sportiva sarà dettata dalla situazione finanziaria». Parole molto critiche e pessimistiche nei confronti della società, in contrasto con quelle usate qualche settimana fa al momento dell’annuncio della sua permanenza.

I blaugrana a questo punto avrebbero anche già deciso il suo successore, scegliendo per una soluzione interna con la promozione di Rafa Marquez, attualmente tecnico della squadra B.