Calciomercato Lazio, sirene inglesi per Mandas: ecco chi lo cerca

Calciomercato Lazio, Christos Mandas piace in Inghilterra: offerta da 15 milioni proveniente dalla Premier League

Come riportato dal Corriere dello Sport, il portiere della Lazio Christos Mandas è finito nel mirino della Premier League per la prossima finestra di calciomercato. Più precisamente nel mirino del neopromosso Leicester, pronto ad offrire 15 milioni di euro per il greco.

L’allenatore delle Foxes Enzo Maresca lo vorrebbe come portiere per la prossima stagione, ma non è l’unico. Infatti, le ultime prestazioni di Mandas hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra i quali c’è anche la Fiorentina.

