Juve, ACCORDO per l’addio Allegri: la SCELTA tra esonero e licenziamento

Le ultime sul futuro di Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, con il club bianconero. I dettagli

Novità fondamentale sul futuro di Massimiliano Allegri con la Juventus. Secondo quanto riportato da Luca Momblano, i legali dell’allenatore e quelli del club bianconero avrebbero infatti trovato un punto d’accordo.

Si va verso la risoluzione anticipata e concordata tra le parti, con il tecnico che potrebbe dare l’addio già in giornata. Ancora da chiarire la questione stipendio per un’eventuale buonuscita per l’anno di contratto rimanente.

