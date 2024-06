Juventus, Di Biagio SVELA: «Berardi ha RIFIUTATO i bianconeri. Vi dico di più»

Gigi Di Biagio ha parlato di Berardi, analizzando una vecchia scelta dell’esterno del Sassuolo riguardo la Juventus

Gigi Di Biagio, allenatore, è intervenuto ai microfoni di TvPlay parlando di Domenico Berardi. L’attuale esterno del Sassuolo, infortunato nell’ultima parte di stagione, avrebbe in passato rifiutato la Juventus.

PAROLE – «Ho cresciuto Berardi, all’inizio si parlava di testa calda, ma non è assolutamente vero. Secondo me, a trent’anni, è l’ultima occasione per andare via dal Sassuolo. Mi sarebbe piaciuto vederlo in Champions League, se lo meritava. Non dimentichiamo che ha fatto 100 gol in Serie A. Il suo limite è stato anche non esser uscito dalla comfort zone. Vi garantisco che ha bloccato la cessione un paio di volte, al di là dei soldi che ha chiesto la Juventus. Si doveva misurare in una realtà più grande di lui. Si è pentito? Secondo me sì».