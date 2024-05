Verona, Baroni non ci sta: «Espulsione Henry? C’è stata una SIMULAZIONE»

Le parole di Marco Baroni, tecnico dell’Hellas Verona, dopo la sconfitta subita dagli scaligeri contro il Torino

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta del Verona il Torino.

SALVEZZA – «Non guardo gli altri, non serve, dobbiamo fare noi i punti che ci servono, se si guarda come nascono i goal, una è una palla persa in profondità, poi la squadra ha speso tanto, Dawidowicz è rientrato dopo 10 giorni che era fermo, Cabal è rientrato dalla squalifica e per qualche giorno non si è allenato per un problemino. Dispiace non fare punti dopo una prestazione così».

ARBITRO – «Espulsione Henry? E’ stata una cosa individuale, sul campo non ho visto nervosismo da parte della squadra. Il giocatore si è visto annullare un goal, accetto la decisione arbitrale ma il giocatore del Torino si butta, Henry ha voluto spiegare questa cosa in maniera troppo convinta. Come ha sentito le mani Dallavalle è andato giù».