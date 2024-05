Milan Cagliari: il CLAMOROSO ERRORE di Ranieri: togliere il migliore in campo. SULEMANA e SHOMURODOV in pieno black out

Milan Cagliari, voti e pagelle: Ranieri sbaglia a togliere il migliore in campo, Sulemana e Shomurodov i peggiori

Una sconfitta brutta quella del Cagliari a San Siro, un 5-1 pesante che suona da allarme in questo finale, a meno che dietro nessuno si muova. Chi si è salvato? Chi è stato il peggiore? Ecco i nomi.

NANDEZ – Per La Gazzetta dello Sport merita 6,5 l’autore dell’unica rete dei sardi: «Per un’ora non sembra serata da spinta: gioca col freno a mano. Poi si accende e graffia il Milan: tempismo perfetto sul gol. Ma esce…». Stesso voto dal Corriere della Sera: «”Garra uruguagia”: suo il gol che ridà speranza per un po’ ai suoi. Perché toglierlo?»

PRATI – Piace al Corriere dello Sport, anche nel suo caso col 6,5: «Sradica più volte il pallone dai piedi degli avversari. S’impegna per aiutare la squadra in un match delicato. Il tiro ad incrociare nella ripresa impegna seriamente Sportiello»

SULEMANA – Per Gazzetta merita il 4,5: «Ha i mezzi per battagliare lì in mezzo, invece gira a vuoto. Un po’ mediano, un po’ mezzala: un… frullato. I centrocampisti del Milan se lo bevono».

SHOMURODOV – Il Corriere dello Sport lo valuta col 5 al pari di altri compagni: «Assente, poco servito e lontano dalla forma migliore. Prende la traversa nella ripresa: sarebbe servito a riaprire il match nel finale». Insiste il Corriere della Sera, con lo stesso metro di misura: «La traversa nella ripresa è l’unico lampo in una notte buia. Black out»