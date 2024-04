Juve Milan, 7 tiri nella porta rossonera, ma 0 gol: di più solo con Roma e Siena

Il Milan ha subito 7 conclusioni in porta contro la Juve, ma ha mantenuto la porta inviolata: era successo solo 2 volte negli ultimi 20 anni

Il Milan ha pareggiato con la Juve, un pari in cui entrambe le squadre hanno mantenuto la porta inviolata. Sportiello, cambio dell’ultimo momento al posto di Maignan, è stato chiamato in causa per 7 volte, il numero di conclusioni dei bianconeri verso la sua porta.

Come riportato da Opta, è la terza volta negli ultimi 20 anni che i rossoneri subiscono così tanto, ma mantengono la porta inviolata: contro la Roma (8 – nel 2013) e contro il Siena (8 – nel 2006).

