Milan, squadra al lavoro per il Cagliari: il report allenamento

Il Milan si prepara per la sfida di campionato contro il Cagliari di Ranieri. Ecco le ultime sulla squadra rossonera

Il Milan è pronto per scendere in campo sabato sera contro il Cagliari. La squadra si è ritrovata a Milanello per la colazione e successivamente si è allenata, come riporta il report ufficiale del club.

REPORT – «Inizio del lavoro in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche sul possesso e sulle finalizzazioni che hanno preceduto la parte tattica. In chiusura la consueta partitella su campo ridotto»