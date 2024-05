Palermo-Venezia: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Barbera andrà in scena il playoff di Serie B tra Palermo e Venezia: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Renzo Barbera va in scena la semifinale d’andata dei playoff di Serie B tra Palermo e Venezia. Le due squadre hanno chiuso il campionato cadetto rispettivamente al sesto e terzo posto. In caso di pareggio nelle due sfide passerebbe il turno la squadra con il miglior piazzamento, ovvero i lagunari. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Desplanches; Nedelceauru, Lucioni, Marconi; Diakitè, Gomes, Segre, Lund, Ranocchia; Soleri, Brunori. Allenatore: Mignani.

A disposizione: Pigliacelli, Kanuric, Graves, Buttaro, Ceccaroni, Aurelio, Stulac, Henderson, Vasic, Insigne, Di Mariano, Traorè, Mancuso, Soleri. Indisponibili: Coulibaly. Squalificati: nessuno. Diffidati: Desplanches, Lund

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzesm Svoboda, Sverko; Candela, Busio, Tessmann, Lella, Xampano; Gytkjaer, Pohjanpalo. Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Bertinato, Grandi, Modolo, Dembelé, Bjarkason, Ullmann, Jajalo, Andersen, Pierini, Olivieri, Cheryshev. Indisponibili: nessuno. Squalificati: Altare, Ellerston. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Giua (Olbia).

Assistenti: Meli e Peretti.

IV uomo: Prontera.

Var: Aureliano.

Avar: Paterna.

Palermo-Venezia: orario e dove vederla

Palermo-Venezia gara delle ore 20:30 del lunedì, che aprirà le semifinali playoff di Serie B. Verrà trasmessa Su Sky Sport Calcio (canale 202) e su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone. La partita sarà visibile in streaming anche su Now TV e per gli abbonati Sky sulla piattaforma Sky Go.